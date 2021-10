Belcaire Belcaire Aude, Belcaire MARCHÉ DE NOËL Belcaire Belcaire Catégories d’évènement: Aude

Belcaire

MARCHÉ DE NOËL Belcaire, 28 novembre 2021, Belcaire. MARCHÉ DE NOËL Belcaire

2021-11-28 09:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Belcaire Aude Belcaire Rendez-vous de 9h à 18h à la salle des fêtes pour ce marché organisé par le comité des fêtes avec pass sanitaire obligatoire . Sur place, vente d’oreillettes et arrivée du Père Noël à 16h30, info au 0. +33 6 76 99 68 44 Belcaire

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Belcaire Autres Lieu Belcaire Adresse Ville Belcaire lieuville Belcaire