Badonviller Meurthe-et-Moselle Badonviller Marché de Noel de l’association Familles Rurales à Badonviller ce dimanche 12 décembre de 10h à 17h30 à l’Espace Mansuy. Couture, broderie, fleurs, décos et petits cadeaux de Noël. Entrée gratuite. +33 6 37 13 36 01 Association et Familles Rurales de Badonviller

