Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron, Indre Marché de Noël Azay-le-Ferron Azay-le-Ferron Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron

Indre

Marché de Noël Azay-le-Ferron, 10 décembre 2021, Azay-le-Ferron. Marché de Noël Azay-le-Ferron

2021-12-10 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-10

Azay-le-Ferron Indre Azay-le-Ferron Marché avec producteurs et artisans. Noël approche, rendez-vous à notre marché de Noël pour plein d’idées cadeaux. mairie-azayleferron@orange.fr Marché avec producteurs et artisans. Azay-le-Ferron

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Ferron, Indre Autres Lieu Azay-le-Ferron Adresse Ville Azay-le-Ferron lieuville Azay-le-Ferron