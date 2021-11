Xamontarupt Xamontarupt Vosges, Xamontarupt MARCHÉ DE NOEL AU MOULIN Xamontarupt Xamontarupt Catégories d’évènement: Vosges

Xamontarupt

MARCHÉ DE NOEL AU MOULIN Xamontarupt, 11 décembre 2021, Xamontarupt. MARCHÉ DE NOEL AU MOULIN Xamontarupt

2021-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-11 21:00:00 21:00:00

Xamontarupt Vosges Xamontarupt Marché de Noel traditionnel autour du Moulin. Stands de produits fait main, de produits locaux et idées cadeaux et décoration pour les fêtes de fin d’année.

Restauration et buvette sur place. mimagi88@orange.fr https://www.facebook.com/Moulin-de-Xamontarupt-103801961418400 Office de Tourisme Bruyères Vallons des Vosges

Xamontarupt

