Le Genest-Saint-Isle Le Genest-Saint-Isle Le Genest-Saint-Isle, Mayenne MARCHÉ DE NOËL AU GENEST-SAINT-ISLE Le Genest-Saint-Isle Le Genest-Saint-Isle Catégories d’évènement: Le Genest-Saint-Isle

Mayenne

MARCHÉ DE NOËL AU GENEST-SAINT-ISLE Le Genest-Saint-Isle, 28 novembre 2021, Le Genest-Saint-Isle. MARCHÉ DE NOËL AU GENEST-SAINT-ISLE Le Genest-Saint-Isle

2021-11-28 – 2021-11-28

Le Genest-Saint-Isle Mayenne Le Genest-Saint-Isle Toute la journée du 28 novembre, participez au marché de noël du Genest-Saint-Isle Par : Les associations genestoises MARCHÉ DE NOËL +33 2 43 02 11 95 http://www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr/agenda Toute la journée du 28 novembre, participez au marché de noël du Genest-Saint-Isle Par : Les associations genestoises Le Genest-Saint-Isle

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Le Genest-Saint-Isle, Mayenne Autres Lieu Le Genest-Saint-Isle Adresse Ville Le Genest-Saint-Isle lieuville Le Genest-Saint-Isle