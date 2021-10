Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Finistère, Plounévez-Lochrist Marché de Noël (Artisans Créateurs) Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Catégories d’évènement: Finistère

Plounévez-Lochrist

Marché de Noël (Artisans Créateurs) Plounévez-Lochrist, 28 novembre 2021, Plounévez-Lochrist. Marché de Noël (Artisans Créateurs) Rue de Bellevue (près du stade de foot) Plounévez-Lochrist

2021-11-28 – 2021-11-28 Rue de Bellevue (près du stade de foot)

Plounévez-Lochrist Finistère Plounévez-Lochrist Marché de noël des artisans et créateurs + alimentaire.

Animations enfants : Mickaël HEYRAUD 10h30-12h.

Décoration de Noël avec la maison du père noël….

Présence de l’association Mô d’enfants de Plouescat.

Une partie des recettes des entrées sera reversée à l’association Mô d’enfants. littlebabybubbles29@gmail.com +33 7 49 60 06 16 Marché de noël des artisans et créateurs + alimentaire.

Animations enfants : Mickaël HEYRAUD 10h30-12h.

Décoration de Noël avec la maison du père noël….

Présence de l’association Mô d’enfants de Plouescat.

Une partie des recettes des entrées sera reversée à l’association Mô d’enfants. Rue de Bellevue (près du stade de foot) Plounévez-Lochrist

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plounévez-Lochrist Autres Lieu Plounévez-Lochrist Adresse Rue de Bellevue (près du stade de foot) Ville Plounévez-Lochrist lieuville Rue de Bellevue (près du stade de foot) Plounévez-Lochrist