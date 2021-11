Rachecourt-Suzémont Rachecourt-Suzémont Haute-Marne, Rachecourt-Suzémont Marché de Noël artisanal Rachecourt-Suzémont Rachecourt-Suzémont Catégories d’évènement: Haute-Marne

Rachecourt-Suzémont

Marché de Noël artisanal Rachecourt-Suzémont, 4 décembre 2021, Rachecourt-Suzémont. Marché de Noël artisanal Rachecourt-Suzémont

2021-12-04 14:30:00 – 2021-12-04

Rachecourt-Suzémont Haute-Marne Rachecourt-Suzémont A cette occasion vous pourrez visiter la crèche dans l’église et les lumières du village brilleront. Restauration sur place. Port du masque obligatoire A 14h30: A cette occasion vous pourrez visiter la crèche dans l’église et les lumières du village brilleront. Restauration sur place. Port du masque obligatoire +33 3 25 04 49 69 A cette occasion vous pourrez visiter la crèche dans l’église et les lumières du village brilleront. Restauration sur place. Port du masque obligatoire Rachecourt-Suzémont

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Rachecourt-Suzémont Autres Lieu Rachecourt-Suzémont Adresse Ville Rachecourt-Suzémont lieuville Rachecourt-Suzémont