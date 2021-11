Amilly salle des terres-blanches Amilly, Loiret Marché de Noël artisanal et local salle des terres-blanches Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Loiret

Marché de Noël artisanal et local salle des terres-blanches, 28 novembre 2021, Amilly. Marché de Noël artisanal et local

salle des terres-blanches, le dimanche 28 novembre à 09:00

Marché de Noël artisanal et local organisé par la MAM DES PTITES TORTUES Stand photos de Noël Restauration sur place vin chaud (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé)

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Marché de Noël artisanal et local salle des terres-blanches 391 rue des terres blanches 45200 amilly Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amilly, Loiret Autres Lieu salle des terres-blanches Adresse 391 rue des terres blanches 45200 amilly Ville Amilly lieuville salle des terres-blanches Amilly