L’Université Populaire Loossoise propose à ses adhérents de passer une journée au Marché de Noël d’Arras (déjeuner libre). RDV à 9h45 pour un départ à 10h00 de la gare de Loos, retour 17h00. Tarif = 10 € adulte / 5 € enfants Réservation obligatoire : 06.35.81.36.03 ou [univ.pl59@gmail.com](mailto:univ.pl59@gmail.com)

Adulte = 10 € / Enfant = 5 €

