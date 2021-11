Saucède Saucède Pyrénées-Atlantiques, Saucède Marché de Noël à Saucède Saucède Saucède Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saucède

Marché de Noël à Saucède Saucède, 5 décembre 2021, Saucède. Marché de Noël à Saucède Saucède

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 16:00:00

Saucède Pyrénées-Atlantiques Saucède Marché de Noël avec de nombreux stands place de la mairie, à l’église, dans les granges et dans la salle multi activités.

Venez nombreux! Marché de Noël avec de nombreux stands place de la mairie, à l’église, dans les granges et dans la salle multi activités.

Venez nombreux! +33 5 59 34 33 95 Marché de Noël avec de nombreux stands place de la mairie, à l’église, dans les granges et dans la salle multi activités.

Venez nombreux! Saucède

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saucède Autres Lieu Saucède Adresse Ville Saucède lieuville Saucède