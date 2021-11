Marché de Noël à Saint-Paul Caen, 4 décembre 2021, Caen.

Marché de Noël à Saint-Paul Caen

2021-12-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-04 15:30:00 15:30:00

Caen Calvados

L’association Village Saint Paul organise un marché bio local spécial Noël à la découverte des ânes du Cotentin sur le marché Saint-Paul.

Venez faire votre marché et découvrir les ânes du Cotentin au cœur du Village Saint-Paul :Rencontre avec les producteurs entre 9h et 13hSoins et promenades des ânes entre 11h et 15hPhoto des enfants avec les ânes à 15h30

Restauration traiteur et foodtruck sur place.

© jpbinet

contact.villagesaintpaul@gmail.com http://www.villagesaintpaul.net/

Caen

dernière mise à jour : 2021-11-17 par