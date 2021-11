Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Gironde, Lesparre-Médoc Marché de Noël à Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Lesparre-Médoc

Marché de Noël à Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc, 21 décembre 2021, Lesparre-Médoc. Marché de Noël à Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc

2021-12-21 – 2021-12-23

Lesparre-Médoc Gironde L’association « Pour que vivent les artistes en Médoc » organise un grand marché de Noël dans la zone artisanale de Belloc.

De multiples animations et de nombreux stands vous attendent.

Programme détaillé à venir. L’association « Pour que vivent les artistes en Médoc » organise un grand marché de Noël dans la zone artisanale de Belloc.

De multiples animations et de nombreux stands vous attendent.

Programme détaillé à venir. +33 6 33 85 45 51 L’association « Pour que vivent les artistes en Médoc » organise un grand marché de Noël dans la zone artisanale de Belloc.

De multiples animations et de nombreux stands vous attendent.

Programme détaillé à venir. Office de Tourisme Médoc Vignoble

Lesparre-Médoc

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lesparre-Médoc Autres Lieu Lesparre-Médoc Adresse Ville Lesparre-Médoc lieuville Lesparre-Médoc