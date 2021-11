Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand, Dordogne Marché de Noël à Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

Marché de Noël à Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand, 5 décembre 2021, Coly-Saint-Amand. Marché de Noël à Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:30:00

Coly-Saint-Amand Dordogne Coly-Saint-Amand Au programme de cette journée organisée par l’Amicale Laïque de Saint-Amand-de-Coly :

De 11h à 12h30 : chasse aux trésors

15h : arrivée du VRAI Père Noël

16h : Faites vos voeux !

17h : spectacle gratuit « A la renverse, je suis tombée », tout public, avec la Cie des Nez Rouges.

18h : tombola

Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2021-11-17 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

