Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc, Gironde Marché de Noël à Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Marché de Noël à Cissac-Médoc Cissac-Médoc, 4 décembre 2021, Cissac-Médoc. Marché de Noël à Cissac-Médoc 2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-05 19:00:00 route du Landat Salle culturelle

Cissac-Médoc Gironde Médoc’N’Roll organise sa 4ème éditions du Marché de Noël à Cissac-Médoc.

Au programme : de nombreux exposants, fête foraine, promenades à poney et parades des personnages de Walt Disney. Médoc’N’Roll organise sa 4ème éditions du Marché de Noël à Cissac-Médoc.

Au programme : de nombreux exposants, fête foraine, promenades à poney et parades des personnages de Walt Disney. +33 6 28 70 27 82 Médoc’N’Roll organise sa 4ème éditions du Marché de Noël à Cissac-Médoc.

Au programme : de nombreux exposants, fête foraine, promenades à poney et parades des personnages de Walt Disney. Médoc Vignoble dernière mise à jour : 2021-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cissac-Médoc, Gironde Autres Lieu Cissac-Médoc Adresse route du Landat Salle culturelle Ville Cissac-Médoc lieuville 45.23284#-0.83312