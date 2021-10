Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont Haute-Loire, Saint-Just-Malmont Marché de Noël 2021 Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont Catégories d’évènement: Haute-Loire

Marché de Noël 2021 Saint-Just-Malmont, 12 décembre 2021, Saint-Just-Malmont. Marché de Noël 2021 2021-12-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-12 18:00:00 18:00:00

Saint-Just-Malmont Haute-Loire Le Marché de Noël fera son retour le dimanche 12 décembre, de 9H00 à 18H00, dans les salles municipales. mairie@saintjustmalmont.fr +33 4 43 08 80 13 dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Lieu Saint-Just-Malmont Adresse Ville Saint-Just-Malmont lieuville 45.34015#4.31416