Mareau-aux-Prés Loiret, Marché de la Saint-Nicolas

Mareau-aux-Prés

Marché de la Saint-Nicolas Mareau-aux-Prés, 5 décembre 2021

2021-12-05 – 2021-12-05

Mareau-aux-Prés Loiret Mareau-aux-Prés Le marché de la Saint-Nicolas est organisé depuis de nombreuses années par le comité de jumelage Mareau-aux-Prés / Stetten, ville allemande au bord du lac de Constance. Cette année, retrouvez une quinzaine d’artisans qui vous proposeront leurs créations pour vos plus beaux cadeaux.

Qui dit Allemagne, dit gastronomie! Vous pourrez vous régaler de wursts (saucisses à griller), de biscuits et pâtisseries épicées, de bière allemande ou encore du traditionnel vin chaud.

Les enfants ne sont pas oubliés: ils assisteront à la visite de Saint Nicolas, qui leur apportera de délicieuses friandises… Un marché de Noël qui vous fera voyager en Allemagne! mairie@mareauauxpres.com +33 2 38 45 61 09 Le marché de la Saint-Nicolas est organisé depuis de nombreuses années par le comité de jumelage Mareau-aux-Prés / Stetten, ville allemande au bord du lac de Constance. Cette année, retrouvez une quinzaine d’artisans qui vous proposeront leurs créations pour vos plus beaux cadeaux.

Mareau-aux-Prés

