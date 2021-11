Claville-Motteville Claville-Motteville Claville-Motteville, Seine-Maritime Marché de la Saint-Nicolas Claville-Motteville Claville-Motteville Catégories d’évènement: Claville-Motteville

Marché de la Saint-Nicolas
2021-12-05 11:00:00 – 17:00:00
Ferme des écoles, 163 Route de Cailly, Claville-Motteville



Claville-Motteville Seine-Maritime Claville-Motteville Venez vous balader au marché de la Saint-Nicolas à la ferme des écoles !

Plusieurs exposants seront présents :

– Les Toiles de Fab’

– Les chocolats de Benjamin

– Les perles en verre de Cécile

fermedesecoles@gmail.com +33 7 68 09 43 98

