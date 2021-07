Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Marché de la laine et de la soie Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Marché de la laine et de la soie Le Chambon-sur-Lignon, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Marché de la laine et de la soie 2021-07-31 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-31 19:00:00 19:00:00

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Venez découvrir nos créations ! dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Ville Le Chambon-sur-Lignon lieuville 45.06078#4.30295