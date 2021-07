Origné Origné Mayenne, Origné MARCHÉ CONVIVIAL D’ORIGNÉ Origné Origné Catégories d’évènement: Mayenne

Origné Mayenne Origné Tous les jeudis de l’été, profitez du superbe cadre de l’écluse de la Benâtre pour assister au marché convivial d’Origné, avec la présence de producteurs du village et des environs.

Pour l’occasion, Thomas, chef du restaurant Le Beyel, vous proposera également une soirée tapas. Tous les jeudis de l’été, marché convivial à Origné. commune.origne@orange.fr +33 9 75 84 59 20 https://www.origne53.fr/ Tous les jeudis de l’été, profitez du superbe cadre de l’écluse de la Benâtre pour assister au marché convivial d’Origné, avec la présence de producteurs du village et des environs.

Pour l'occasion, Thomas, chef du restaurant Le Beyel, vous proposera également une soirée tapas.

