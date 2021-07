Marche commentée « Then and Now » Sainte-Marie-du-Mont, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Sainte-Marie-du-Mont.

Marche commentée « Then and Now » 2021-09-25 – 2021-09-26 Utah Beach Musée du Débarquement

Sainte-Marie-du-Mont Manche

Marche commentée de 13 kilomètres mettant en parallèle l’exposition « Utah Beach, Then and Now / Hier et Aujourd’hui » présente dans le musée depuis le 1er juin 2019.

Rendez-vous à 13h30 au Musée du Débarquement de Utah Beach, durée : 3h/3h30. Places limitées. Inscription obligatoire. Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.

L’exposition « Utah Beach, Then and Now / Hier et Aujourd’hui » regroupe 28 photomontages représentant des photos d’archives superposées aux vues actuelles, prise entre la plage d’Utah Beach et Sainte-Marie-du-Mont au moment du débarquement.

+33 2 33 71 53 35

