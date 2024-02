Marché campagnard à l’ancienne Pont-l’Évêque, dimanche 31 mars 2024.

Marché campagnard à l’ancienne Pont-l’Évêque Calvados

Ne ratez pas le 1er rendez-vous du marché campagnard à l’ancienne de Pont-l’Évêque.

Le terroir, la gastronomie et l’artisanat normands seront représentés toute une matinée.

Sur place, des dégustations, des produits cidricoles et fromager, de la volaille rôtie sur place et surtout une ambiance dont vous vous souviendrez !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-03-31 13:00:00

Place du Tribunal

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

L’événement Marché campagnard à l’ancienne Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2024-02-20 par OT Terre d’Auge Tourisme