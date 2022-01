Marché biologique de terroir et d’artisanat Étueffont Étueffont Catégories d’évènement: Etueffont

Marché biologique de terroir et d’artisanat Étueffont, 6 février 2022, Étueffont. Marché biologique de terroir et d’artisanat Place de l’EISCAE Grande Rue Étueffont

2022-02-06 08:30:00 – 2022-12-04 12:30:00 Place de l’EISCAE Grande Rue

La Communauté de Communes des Vosges du Sud organise le 1er dimanche de chaque mois (sauf en janvier), de 8 H 30 à 12 H 30, place de l'EISCAE à ÉTUEFFONT un marché biologique, de terroir et d'artisanat. Ce marché a pour but d'encourager les producteurs locaux et les filières courtes. Il se caractérise par la qualité et la diversité des produits proposés par les exposants présents selon les saisons : Alimentation biologique : fruits, légumes, miels, viandes, charcuteries, poissons, fromages, épices, vins, bières, confitures, pains, biscuits, pains d'épices, paëlla, spiruline, escargots, … Ainsi que des plantes médicinales. Artisanat : vanneries, poteries, céramiques, bougies, savons, bijoux, fleurs, … +33 3 84 54 60 40

