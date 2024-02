Vivaldi Gloria & Dixit Dominus Place d’Armes Belfort, samedi 27 avril 2024.

Après le succès du concert « Requiem de Mozart » d’avril 2023, L’ensemble Arcanes, toujours associé à l’Orchestre Saint-Colomban, propose un nouveau programme Vivaldi pour choeur et orchestre Gloria & Dixit Dominus.

La musique sacrée de Vivaldi n’a pas connu le même succès que ses concerti ou ses opéras et fut moins jouée de son vivant. Cependant ses qualités artistiques, son inspiration et son expression sont à la hauteur du reste de sa production musicale. Le Gloria RV 598 composé pour la Pieta del ospidale de Venise est aujourd’hui, avec son Stabat Mater, un tube joué dans de nombreux concerts. Son Dixit Dominus RV594 écrit pour solistes et double choeur marque une maturation stylistique et une écriture musicale plus élaborée et complexe.

Deux oeuvres phares dans la musique sacrée du compositeur italien. EUR.

Début : 2024-04-27 20:30:00

Place d’Armes Cathédrale Saint Christophe

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté concerts@arcanes-belfort.fr

