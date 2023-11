Zar Electrik Coopérative, 10 mai 2024, BELFORT.

GRRRANIT SCÈNE NATIONALE DE BELFORT (L-D-19-1659/L-D-19-1660/L-D-19-1661/ L-D-19-1869) présente Lorsqu’on parle de Zar Electrik, on parle d’une musique sans codes ni frontière, qui scelle l’union de la transe gnaoua, de la musique subsaharienne et de l’électro la plus ensorcelante qui soit. Derrière les voix enchanteresses et rugissantes, l’appel de la danse se fait par des rythmes et des soubresauts ternaires baignés d’électro. Ca tourne jusqu’à s’étourdir, ça bouillonne, ça tourbillonne dans des exaltations infinies aux échos d’Orient et au groove apatride. Vous ne pourrez pas résister, vous danserez ! Salle située au centre-ville avec parking et transports en commun à proximité.Heure d’arrivée conseillée : 30 min avant.Accès handicapé: OuiNuméro de téléphone accès PMR : 03 84 58 67 67 Zar Electrik

Coopérative BELFORT 2 Rue Louis Parisot Territoire de Belfort

