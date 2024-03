Denys Roses en apéro-concert La Poudrière Belfort, jeudi 2 mai 2024.

Denys Roses en apéro-concert La Poudrière Belfort Territoire de Belfort

Denys Roses est de ces voix capables d’être claires un instant, écorchées le suivant. Cette singer-songwriter se nourrit d’une musique aussi brute que douce, de rock’n’roll et de poésie, chantée ou scandée, un son dont les deux polarités se retrouvent facilement dans le paysage insulaire qui l’a vue grandir. Denys Roses navigue sereinement dans cet entre deux avec quatre acolytes leur attachement tout particulier aux textes incisifs teintés d’humour nous embarque sur scène et en studio dans une musique vibrante et organique propre à un groupe de rock. Une pop garage fuselée de folk-rock alternatif sans demi-mesure from the very soft to the very loud . 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02 18:30:00

fin : 2024-05-02

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté contact@poudriere.com

L’événement Denys Roses en apéro-concert Belfort a été mis à jour le 2024-03-12 par COORDINATION BELFORT