FAYE QUINTET ET JAM SESSION Rue Georges Danton Belfort, vendredi 3 mai 2024.

A l’origine de ce quintet, Fanny GUERRAICH alias Faye est la fille du célèbre percussionniste Belfortain Amar GUERRAICH.

Née à Belfort en 1992, elle grandit à l’arrière de la scène au gré des concerts de son père et développe dès la plus tendre enfance un amour inconsidéré pour la musique.

En 2014, après une prestation très remarquée, elle remporte la finale du New Soul Contest à Strasbourg.

En 2022, elle entame un nouveau projet axé autour de ses compositions en français et en

anglais.

Faye écrit ses textes en puisant son inspiration dans son parcours et ses expériences en visitant les thèmes du lâché prise et de la quête de la sagesse.

Alliant douceur, groove et conviction, les 12 morceaux gravitent dans un univers allant de la soul au funk, du latin à la world music teintée de jazz avec de larges plages d’improvisation.

Accompagnée par son frère Mehdi GUERRAICH à la batterie, Nicolas Pouret au clavier,

Bruno TESSON à la basse et Georges GUY à la guitare, Faye et son équipe ont hâte de faire découvrir au public leur répertoire.

En seconde partie de soirée, Jazz autour du Lion organise une jam Session ouverte à tous les musiciens qui le souhaitent .Thématique Jazz. 6 6 EUR.

