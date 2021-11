Moussoulens Moussoulens Aude, MOUSSOULENS MARCHÉ AUX TRUFFES DE L’AUDE Moussoulens Moussoulens Catégories d’évènement: Aude

MOUSSOULENS

MARCHÉ AUX TRUFFES DE L’AUDE Moussoulens, 11 décembre 2021, Moussoulens. MARCHÉ AUX TRUFFES DE L’AUDE Moussoulens

2021-12-11 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-11 12:30:00 12:30:00

Moussoulens Aude Moussoulens Programme :

– 8h30 : Contrôle et tri des truffes.

– 9h30 : Ouverture de la vente des truffes et marché du terroir, au fil de la matinée jusqu’à 12h30.

– 10h : Visite viti-trufficole commentée.

– 11h : Démonstration de recette truffée.

Petite restauration truffée et vins du Cabardès.

Animation musicale par Polpercu.

Tombola au profit de l’association SuperLéo, qui lutte contre le syndrome d’Angelman (1€ le billet, produits du terroir et truffes à gagner).

Port du masque obligatoire. Respect des gestes barrière et de la distanciation physique. La culture et la récolte de la tuber melanosporum (alias truffe) sont devenues une réalité dans l’Aude. 500 Audois sont maintenant rassemblés en association pour faire partager leur passion du diamant noir. aude.truffes@gmail.com +33 4 68 10 61 07 Moussoulens

