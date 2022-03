Marché aux puces Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim

Marché aux puces Bischoffsheim, 3 juillet 2022, Bischoffsheim. Marché aux puces Bischoffsheim

2022-07-03 06:00:00 – 2022-07-03 21:00:00

Animations musicales toute la journée sur la place Saint-Rémy. Folklore, jazz, variétés internationales.

Buvettes, grillades/frites toute la journée.

Buvettes, grillades/frites toute la journée. Animations musicales toute la journée sur la place Saint-Rémy. Folklore, Bloosmusik, jazz, variétés internationales. Buvettes et restauration. +33 6 72 47 87 28 Animations musicales toute la journée sur la place Saint-Rémy. Folklore, jazz, variétés internationales.

Bischoffsheim

