MARCHE AUX LIVRES A GIGNAC Gignac, dimanche 17 mars 2024.

Marché aux livre à Gignac sur l’Esplanade !

Une douzaine de bouquinistes exposants et quelques auteurs locaux, pour vous faire découvrir un grand choix de livres anciens et modernes.

Romans littérature régionalisme art

biographie BD livres enfants

Organisé par La Mémoire du Livre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Gignac 34150 Hérault Occitanie lamemoiredulivre@outlook.com

L’événement MARCHE AUX LIVRES A GIGNAC Gignac a été mis à jour le 2024-02-20 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT