Marché aux couleurs de Noël Nanteuil-le-Haudouin

Rendez-vous à Nanteuil le Haudouin le dimanche 5 décembre à 9h00 sur la place de la République, où le marché mensuel de décembre sera aux couleurs de Noël : ambiance musicale avec la troupe les Cuivres citoyens, concours de pantins, présence du Père Noël, stand photos, ventes spéciales Noël… Informations au 03 44 88 38 00

