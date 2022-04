Marché artisanal local Genillé, 22 mai 2022, Genillé.

Marché artisanal local Genillé

2022-05-22 – 2022-05-22

Genillé Indre-et-Loire Genillé

Retrouvez tous mes petits trésors lors d’un marché artisanal local entourée de:

– Naturellavie : créatrice d’albums pour enfants

– Atelier Claire Eline : gravure personnalisée sur bois

– l’ Atelier de Sad: artiste peintre

– Vanln Créa : créatrice de bijoux fantaisies

– MICK’Aménagement : artiste créateur de lampes et tables industrielles uniques

– Alix ReboRn: tatoueuse, artiste et créatrice de maroquinerie tatouée

– Mimie dej: Foodtruck de pâtisserie et burgers maison

et moi, créatrice d’accessoires vintage.

Les ptits trésors de Céline ouvre ses portes. Retrouver tous mes petits trésors et ceux d’autres artisans lors d’un marché artisanat local.

matvio49@gmail.com +33 6 49 15 05 24

Retrouvez tous mes petits trésors lors d’un marché artisanal local entourée de:

– Naturellavie : créatrice d’albums pour enfants

– Atelier Claire Eline : gravure personnalisée sur bois

– l’ Atelier de Sad: artiste peintre

– Vanln Créa : créatrice de bijoux fantaisies

– MICK’Aménagement : artiste créateur de lampes et tables industrielles uniques

– Alix ReboRn: tatoueuse, artiste et créatrice de maroquinerie tatouée

– Mimie dej: Foodtruck de pâtisserie et burgers maison

et moi, créatrice d’accessoires vintage.

Celine Cerveau

Genillé

dernière mise à jour : 2022-04-27 par