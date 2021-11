Saint-Céré Saint-Céré Lot, Saint-Céré Marché Artisanal de Noël Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Marché Artisanal de Noël Saint-Céré, 17 décembre 2021

2021-12-17 – 2021-12-19

Saint-Céré Lot Créateurs et artisans vous invitent à visiter leurs chalets sur la place transformée pour l’occasion en village de Noël.

Vendredi 17 à 18h vin chaud offert par la mairie.

Samedi 18 : « Un poussin parmi les canards » spectacle pour enfants par Sandrine Mage (45 minutes), à 15h à la salle polyvalente.

« Alfiryn » spectacle de feu par la compagnie Les Effilochés à 18h Place de la République. Saint-Céré

