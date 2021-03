Pont-l'Évêque Pont-l'Évêque Calvados, Pont-l'Évêque Marché à l’ancienne Pont-l'Évêque Catégories d’évènement: Calvados

Pont-l'Évêque

Marché à l’ancienne, 22 août 2021-22 août 2021, Pont-l'Évêque. Marché à l’ancienne 2021-08-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-22 13:00:00 13:00:00

Vous passerez un moment gourmand et chaleureux en compagnie de producteurs locaux : cidre, jus de pomme, confitures, fromages, artisanat, …. contact@terredauge-tourisme.fr +33 2 31 64 12 77 https://www.terredauge-tourisme.fr/

Calvados, Pont-l'Évêque