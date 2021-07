Montchenu Montchenu Drôme, Montchenu Marché à la ferme Les Pins Montchenu Montchenu Catégories d’évènement: Drôme

Montchenu

Marché à la ferme Les Pins Montchenu, 6 août 2021, Montchenu. Marché à la ferme Les Pins 2021-08-06 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-06 20:00:00 20:00:00 Ferme les Pins 515 route des Pins

Montchenu Drôme Montchenu Dégustations et vente par les agriculteurs du réseau “Bienvenue à la ferme”. Un large choix de produits locaux : volailles, nectar d’abricot, fruits et légumes, foie gras, vins , escargots,essence de lavandin, clairette de Die, miel, fromage, charcuterie. earllespins@orange.fr +33 4 75 45 63 85 dernière mise à jour : 2021-07-28 par

