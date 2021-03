MARC LAVOINE Le Prisme, 30 mars 2021-30 mars 2021, ELANCOURT.

MARC LAVOINE

Le Prisme, le mardi 30 mars à 20:30

Marc Lavoine revient à nous en toute intimité. Dans cette nouvelle tournée piano voix, l’artiste se livre plus que jamais. Accompagné par Alain Lanty, il nous invite chez lui et nous fait découvrir les racines d’un monde empreint de poésie. Un monde dans lequel ses plus grandes chansons côtoient celles d’artistes qui lui sont chers.

Les textes se révèlent alors sous un jour nouveau. Marc Lavoine écrit, chante, raconte, interprète des morceaux d’amour, des morceaux de vie, des morceaux de lui… et de nous. Un retour acoustique et intime pour notre plus grand plaisir.

Grande Salle – Durée : 1h30

Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT



