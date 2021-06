Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers, Nièvre MARC FRAIZE Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

MARC FRAIZE

Théâtre Municipal de Nevers, le samedi 4 décembre

Théâtre Municipal de Nevers, le samedi 4 décembre à 20:00

Monsieur Fraize flotte dans une robe verte et fendue, il chante l’amour et le manque. Peut-être a-t-il emprunté la robe de Madame Fraize pour mieux parler d’elle ? Madame Fraize est l’âme sœur, réelle ou rêvée, on ne connaîtra pas son nom. Enfant timide à vie, il a vécu dans l’ombre de ses parents. Il vit aujourd’hui dans la lumière des projecteurs, une immense liberté bien méritée. C’est un clown timide à contre-courant des lois de l’humour, des diktats de l’efficacité. Il provoque l’hilarité par l’expression de son ahurissement face au monde cruel dont il ne comprend rien. Il fête avec ce nouveau spectacle, Madame Fraize, ses vingt ans de scène.

Ouverture de la billetterie le 1er septembre 2021 à 10h

Théâtre Municipal de Nevers, Nevers

