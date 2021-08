Marathon photo Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine, 18 septembre 2021, Saint-Étienne.

Marathon photo

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine

**- Marathon Photo** ——————— Du photographe débutant au plus avancé, armé de votre appareil photo préféré (portable, compact, reflex etc.) participez au Marathon photo organisé par le Photo Club de Saint-Étienne au cœur du Musée de la mine ! Le challenge : réaliser des photos sur les thèmes que nous avons sélectionnés pour vous, en un temps imparti ! Choisissez de traiter entre 1 et 3 thèmes selon le temps que vous avez envie d’y passer. Seul ou à 2, creusez-vous les méninges à la recherche du meilleur cliché, qui sera peut-être récompensé ! > Horaires samedi et dimanche : – Démarrage à 10 h – Rendu des photos : 15 h – Visionnage des photos et délibération du jury : 16 h > Départ : accueil > Durée : variable en fonction du nombre de thèmes choisi **En arrivant sur site, merci de vous présenter directement à l’accueil du musée pour vous enregistrer.**

Sur inscription, pass sanitaire et port du masque dans l’enceinte du musée obligatoires.

Puits Couriot – Parc-Musée de la Mine 3, boulevard Maréchal Franchet D’esperey, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T16:00:00