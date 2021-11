Marathon Harry Potter au Grand Palais Cahors, 18 décembre 2021, Cahors.

Marathon Harry Potter au Grand Palais Place Bessières Le Grand Palais Cahors

2021-12-18 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-19 21:00:00 21:00:00 Place Bessières Le Grand Palais

Cahors Lot

Programme :

Samedi 18 décembre :

-10h45 : Harry Potter à l’école des sorciers

-14h30 : Harry Potter et la chambre des secrets

-17h45 : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

-21h00 : Harry Potter et la coupe de feu

Dimanche 19 décembre :

-10h45 : Harry Potter et l’ordre du Phénix

-14h00 : Harry Potter et le prince de sang mêlé

-17h30 : Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1

-21h00 : Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2

Tarifs :

– 36€ pour les 8 films (2 jours)

-20€ pour 4 films (1 jour)

Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site du grand palais : https://www.cinelegrandpalais.fr/evenement/1960302-marathon-harry-potter

Du 18 au 19 décembre, le Grand Palais de Cahors laisse place à la magie et se transforme en Poudlard à l’occasion des 20 ans de la sortie du premier film ! Venez découvrir ou redécouvrir la saga Harry Potter, avec 8 films en 2 jours.

Sur place : stand de goodies, cours de divination, repas de sorciers, quizs géants, concours de cosplay, bièraubeurre et patisseries magiques, et pleins d’autres surprises…

Pass sanitaire et port du masque obligatoire

©pixabay

Place Bessières Le Grand Palais Cahors

dernière mise à jour : 2021-11-27 par