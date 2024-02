MARATHON DE COURTS-MÉTRAGES Saint-Jean-de-Buèges, samedi 23 mars 2024.

MARATHON DE COURTS-MÉTRAGES Saint-Jean-de-Buèges Hérault

Réalise ton court-métrage et viens le partager !

Thème : « La vie de château ».

Filme avec le matériel que tu as (téléphone, caméra) ce que tu veux (5min maximum).

Réalise ton court-métrage et viens le partager !

Thème : « La vie de château ».

Filme avec le matériel que tu as (téléphone, caméra) ce que tu veux (5min maximum).

Monte ton film comme tu peux (avec un logiciel de montage gratuit par exemple) et viens le partager (sur clé USB le jour de la projection ou par « We transfer » en amont). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:00:00

fin : 2024-03-23

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie kinogap05@gmail.com

L’événement MARATHON DE COURTS-MÉTRAGES Saint-Jean-de-Buèges a été mis à jour le 2024-02-26 par OT DU GRAND PIC ST LOUP