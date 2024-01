LOVE FOR MUSIC LIVE – L’ARENOU Béziers, mercredi 1 mai 2024.

LOVE FOR MUSIC LIVE – L’ARENOU Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 20:00:00

fin : 2024-05-01 23:00:00

L’Arenou organise des soirées pour débutant et professionnel de chant, comédie, humour et poésie ! C’est LE lieu parfait où vous pourrez exprimer votre créativité !

25 Boulevard de Strasbourg

Béziers 34500 Hérault Occitanie larenou.spectacles@gmail.com



L’événement LOVE FOR MUSIC LIVE – L’ARENOU Béziers a été mis à jour le 2024-01-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE