ROC DES MATES Lauret, 4 décembre 2023, Lauret.

Lauret,Hérault

Pour cette nouvelle édition du Trail organisé par l’association Roc des Mates : une course à pied de type trail nature, part du centre du village de Lauret, pour une boucle complète par des sentiers, monotraces et vues imprenables….

Lauret 34270 Hérault Occitanie



For this new edition of the Trail organized by the Roc des Mates association: a nature trail-type run, starting from the center of the village of Lauret, for a complete loop over paths, monotraces and breathtaking views?

El Trail de este año, organizado por la asociación Roc des Mates, es una carrera por senderos naturales que comienza en el centro del pueblo de Lauret y recorre un bucle completo de senderos, monocarriles y vistas impresionantes..

Der Trail wird vom Verein Roc des Mates organisiert: ein Naturtrail, der im Dorfzentrum von Lauret startet und eine komplette Runde über Pfade, Monotraces und atemberaubende Aussichten führt

