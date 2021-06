Rennes Dalle Kennedy Ille-et-Vilaine, Rennes Manifestation Culture, Santé, Education pour danser, soigner, enseigner encore ! Rennes (35) Dalle Kennedy Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Dalle Kennedy, le mercredi 23 juin à 12:00

Mercredi 23 Juin, pour « La Défense du service public », venez nombreux manifester avec nous pour chanter, danser, soigner et enseigner encore ! RDV à Rennes sur la dalle Kennedy à partir de 12h. Rassemblement statique avec plusieurs stands d’informations Avec le soutien et la présence d’HK, Alee et de la fanfare Skyzophonik [https://youtu.be/goUwSzo_7cY](https://youtu.be/goUwSzo_7cY)

Rassemblement revendicatif et festif

