Espace culturel Lucien Jean, le samedi 13 novembre à 19:00

Reprenez à tue-tête les meilleurs openings ou « post » (musiques) de vos animés préférés ! Mais ce n’est pas tout, sur quelques titres choisis, les plus audacieux seront invités à chanter sur scène pour un karaoké avec le groupe ! Cha-la head cha-la ! Avec le groupe Mangekyô Dans le cadre du salon BAM! Festival de pop culture [CLIQUEZ POUR OUVRIR LE PROGRAMME](https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/images/01_Contribution/ACTUALITES/BAM/BAM2021/Brochure_salon_BAMdef.pdf)

Entrée Libre

2021-11-13T19:00:00 2021-11-13T20:15:00

