1er Salon de Noel Made in France CENTRE EXPO CONGRES, 10 décembre 2021 10:00, Mandelieu-la-Napoule.

10 – 12 décembre Sur place 5€ l’entrée, payable sur place – Espèce ou CB – Gratuit pour les mineurs http://www.noelmadeinfrance.fr

Le 1er Marché de Noel Made in France

10, 11 & 12 Décembre au Centre Expo Congrès de Mandelieu

Le Made in France est aujourd’hui plus qu’un concept, c’est une marque de fabrique qui possède de fortes valeurs.

C’est de ce constat qu’est venue l’idée de créer ce 1er Salon de Noel Made in France car quand on parle de « Marché de Noël », on ne peut s’empêcher de penser aux décorations, au vin chaud, aux produits fabriqués à la main, à l’artisanat ou à des produits locaux de qualité !

Sur ce Salon, les consommateurs en quête de tradition pourront donc retrouver des « échoppes » traditionnelles, des stands qui respectent les vraies valeurs de fabrication « à la Française » !

Avec un objectif assumé de participer à la sauvegarde de l’artisanat français, nous souhaitons redonner sa juste place à l’ensemble de cette industrie.

A quelques jours des fêtes, ce salon Noël Made In France est l’instant féerique et engagé sur la Côte d’Azur qui se tiendra les 10, 11 & 12 Décembre au Centre Expo Congrès de Mandelieu.

Certains marchés de Noël sont mieux adaptés pour une promenade rapide, ici les visiteurs pourront facilement réserver du temps pour explorer cette version d’un Marché de Noel à la Française et pas besoin de s’inquiéter de la météo hivernale car ce Salon Noël Made In France se tient en intérieur, ce qui signifie que les moins enclins à braver le froid pourront flâner dans les allées sans se soucier du temps !

Un Noël 100% Français

Le Salon s’articule autour de 4 thèmes afin de satisfaire tous ceux pour qui l’étiquette « Made in France » revêt une signification particulière : participer au maintien de l’emploi en France, soutenir les entreprises du pays, préserver les savoir-faire nationaux ou réaliser un « acte utile » (Ifop, juillet 2018).

Tous ces passionnés ou curieux du Made in France (74% des Français seraient prêts à payer plus cher pour un produit « Made in France »), professionnels de la thématiques, décideurs et prescripteurs, pourront donc se donner rendez-vous à ce Salon autours de ces grandes thématiques :

• La Gastronomie : Produits du Terroir, Plats et Boissons de Fête, Chocolat, Miel, Vins, Appareils de Cuisson, Pâtisserie, Biscuits, Boulangerie, Charcuterie, Extracteur de Jus, Fromage, Produits Régionaux, Caviar, Truffes, Gaufres, Huile D’olives, Restauration, Thés, Infusion, Vanille, Spiruline, Vin Chaud, Pain D’épice, Nougat)

• Beauté, Bijoux & Mode : Cosmétiques (Lait d’ânesse, Aloé Véra…), Parfums, Propreté & Hygiène, Soins Visage & Corps, Maquillage, Spa, Cade, Bien-être, Sport, Bijoux, Créateurs, Accessoires, Mode (Créateurs, vêtements, sous-vêtements, pulls, jeans, chaussettes, chemises, chaussures, maroquinerie)

• Décoration & Maison : Décoration et autres produits festifs traditionnels, Santons, décorations faites à la main, Instruments de Musique, Artisanat, Cadeaux personnalisés, Animaux, Linge de Maison, Objets de décoration, High Tech, Jardin, Electro-ménager, Multimédia, Culture…

• Jeux & Jouets : Jeux en bois, trottinette, jeux de patience, peluche…

Un accès facile !

Les visiteurs pourront aussi profiter des places de parking gratuites ou de la navette qui déposera les visiteurs aux pieds du Centre Expo Congrès.

Navette Gratuite : Pour faciliter l’accès au Salon nous mettons en place durant ces 3 jours une Navette Gratuite de la Zone des Tourrades au Centre Expo Congrès. Ce minibus réservé aux visiteurs du Salon circulera toutes les 15 minutes entre la Zone des Tourrades (Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, Arrêt Canardière-Tassigny – face à Boulanger & Lidl) et le Centre Expo Congrès de Mandelieu. 1er départ de la Zone des Tourrades à 9h45 et dernier départ du Centre Expo Congrès) 19h (20h le samedi) – Pause déjeuner du chauffeur de 13h à 14h.

• Horaires : Vendredi : 10h à 19h – Samedi : 10h à 20h – Dimanche : 10 à 19h

• Lieu : Centre Expo Congrès – 806 Avenue de Cannes – 06210 Mandelieu

Pour en savoir plus : Patrice MARTY – E-mail : agencestarcom@yahoo.fr

Tel : 06 86 53 97 60 – www.noelmadeinfrance.fr

CENTRE EXPO CONGRES 806 Avenue de Cannes 06210 Mandelieu 06210 Mandelieu-la-Napoule Alpes-Maritimes

vendredi 10 décembre – 10h00 à 19h00

samedi 11 décembre – 10h00 à 20h00

dimanche 12 décembre – 10h00 à 19h00