Mamans en désert Saint-Joseph de Mont-Luzin, 28 septembre 2021, Lissieu. Mamans en désert

du mardi 28 septembre au mardi 24 mai 2022 à Saint-Joseph de Mont-Luzin

Un temps pour se ressourcer, une journée pour les mamans. Eucharistie, enseignement, adoration, confession, prière personnelle, repas préparé par les moniales… Si vous êtes intéressée, merci de vous inscrire à l’adresse [[mamans@fsj.fr](mailto:mamans@fsj.fr)](mailto:mamans@fsj.fr) ; nous confirmerons votre inscription par email.

Sur inscription insdispensable pour l’intendance

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T09:30:00 2021-09-28T15:30:00;2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T15:30:00;2022-03-01T09:30:00 2022-03-01T15:30:00;2022-03-29T09:30:00 2022-03-29T15:30:00;2022-05-24T09:30:00 2022-05-24T15:30:00

