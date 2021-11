Saint-Julien-de-Concelles MALT'HAZARD Loire-Atlantique, Saint-Julien-de-Concelles JEUX DE BISTROT ET RÉTRO GAMING MALT’HAZARD Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 27 novembre, 14h00 JEUX DE BISTROT ET RÉTRO GAMING * Après midi jeux de bistrot et rétro gaming :

Que ce soit au comptoir, en salle, sur la terrasse ou même encore sur le trottoir : les jeux sous toutes leurs formes ont toujours eu une place privilégiée dans nos estaminets.

C’est l’occasion de mettre cette longue tradition à l’honneur. Belote de comptoir, 421, Pougnette enflammée au comptoir ou encore Fléchettes et Palet en salle. Tradition plus récente vous trouverez également de quoi vous régaler autour de réédition de jeux vidéos vintages et de bornes d’arcade. *

