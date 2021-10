Villenave-d'Ornon Médiathèque d'Ornon Gironde, Villenave d'Ornon Malo en concert Médiathèque d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Malo en concert Médiathèque d’Ornon, 10 décembre 2021, Villenave-d'Ornon. Malo en concert

Médiathèque d’Ornon, le vendredi 10 décembre à 20:30

La médiathèque d’Ornon vous invite à un concert en hommage à Brassens. ———————————————————————- ### L’homme aurait fêter ces 100 ans cette année. On pensait bien connaître Georges Brassens, on le redécouvre. trois musiciens expérimentés se régalent sur scène à souligner la beauté des textes de Brassens.

Gratuit sur réservation • Tout public

Dans le cadre des vendredis musicaux Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:00:00

