Exposition de peintures Larrungo koloreak Maison Suharriaga Sare, 30 mars 2024, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Exposition des œuvres de peintures de l’association de Sare Larrungo Koloreak à la maison Suharriaga..

2024-03-30 fin : 2024-04-01 18:00:00. EUR.

Maison Suharriaga

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of the paintings of the association of Sare Larrungo Koloreak in the Suharriaga house.

Exposición de pintura de la Asociación Sare Larrungo Koloreak en la Casa Suharriaga.

Ausstellung der ?uvres de peintures de l’association de Sare Larrungo Koloreak im Haus Suharriaga.

