Maison Fernand, maison d’hôtes bordelaise, organise une braderie solidaire Maison Fernand, 28 novembre 2021, Bordeaux.

Maison Fernand, maison d’hôtes bordelaise, organise une braderie solidaire

Maison Fernand, le dimanche 28 novembre à 14:00

Maison Fernand, maison d’hôtes située au 8 rue des Herbes dans le quartier Saint-Paul, organise une braderie solidaire le dimanche 28 novembre de 14h à 18h. Récemment, Maison Fernand a fait peau neuve et souhaite proposer à la vente ses accessoires et décoration, son mobilier, ses luminaires, son linge de lit, sa vaisselle… pour donner une seconde vie à ses objets et permettre aux bordelais d’accéder à de jolies pièces design et décoratives. La braderie sera réalisée en binôme avec la boutique Panache, magasin d’ameublement et de décoration situé rue Sainte-Colombe à Bordeaux, et avec la participation l’atelier de création florale Les Renouées. Toujours dans une optique de partage, Maison Fernand reversera 10% du montant global des ventes au Secours Populaire de Gironde dans le cadre de l’opération Les Pères-Noël Verts, une action qui permet aux enfants, familles et personnes âgées ou isolées de fêter Noël dans la dignité. Jouets, livres, colis alimentaires et festifs mais aussi parades, sorties, spectacles, places de cirques et goûters leur seront proposés grâce aux fonds récoltés. Des calendriers de l’avent seront aussi à la vente sur place au profit de l’association.

Entrée libre et gratuite

Maison Fernand, maison d’hôtes située au 8 rue des Herbes dans le quartier Saint-Paul, organise une braderie solidaire le dimanche 28 novembre de 14h à 18h.

Maison Fernand 8 rue des Herbes, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T14:00:00 2021-11-28T18:00:00