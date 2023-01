« L’envers de nos vêtements » avec des stagiaires BPJEPS Education à l’Environnement vers un Développement Durable(Francas Nouvelle Aquitaine) Maison écocitoyenne, 24 janvier 2023, Bordeaux.

Gratuit, SANS inscription

Ateliers et jeux d’enquête : Menez votre enquête sur les étapes de la confection d’un jean, Ateliers DIY etc… handicap moteur mi

Chaque année, plus de 100 milliards de vêtements sont vendus dans le monde, et on en achète environ 60% de plus qu’il y a 15 ans.

Pourtant, de leur fabrication en passant par leur lavage jusqu’à leur fin de vie, nos vêtements ont un lourd impact environnemental et l’industrie du textile est l’une des plus polluantes. Pour mieux le comprendre, analysons le cycle de vie de nos vêtements…



